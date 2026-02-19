Leggendaria Unica Fenomenale | tutti pazzi per il record di Arianna Fontana!

Arianna Fontana ha conquistato il record olimpico grazie alla medaglia d’argento nella staffetta femminile, che le ha assicurato il titolo di atleta italiana più medagliata di sempre con 14 medaglie. La sua vittoria ha sorpreso molti, considerando che ha partecipato a sei edizioni diverse delle Olimpiadi. Questa impresa rappresenta un traguardo storico nel mondo dello sport italiano. La sua carriera, fatta di costanza e determinazione, continua a ispirare appassionati e giovani atleti. La scena si prepara ora a vedere cosa farà nel prossimo appuntamento olimpico.