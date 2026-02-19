Legambiente in campo con i comitati | No al Carosello extra-large | più traffico smog e negozi chiusi

Legambiente e i comitati locali protestano contro il nuovo Carosello extra-large, ritenendolo causa di aumento del traffico e inquinamento. La Regione ha respinto le opposizioni, mentre il Comune nega che il progetto possa portare problemi. Durante un’assemblea pubblica, i residenti hanno ribadito che il maxi-centro commerciale finirà per chiudere negozi e peggiorare la qualità dell’aria. Gli attivisti chiedono di bloccare l’ampliamento, evidenziando come le aziende siano già sovraccaricate. La discussione continua tra promesse e timori concreti.

"La Regione boccia, il Comune nega l’evidenza", assemblea pubblica del Comitato che da anni si batte contro il Carosello extra large. "Non vogliamo più inquinamento e traffico ", spiegano gli attivisti di Basta ampliamento centri commerciali. Il 27 febbraio, a Carugate, a sostegno della causa, arriverà anche lo stato maggiore di Legambiente Lombardia: Damiano Di Simine, responsabile scientifico, e Federico Del Prete, esperto di mobilità sostenibile. "Nel lontano 2016, l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Maggioni dichiarava di non voler ampliare le aree dei centri commerciali e di voler portare la metropolitana a Carugate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legambiente in campo con i comitati: "No al Carosello extra-large: più traffico, smog e negozi chiusi" Università formato extra large: "Due corsi di laurea in più e docenti da Siena per il Polo"Arezzo si conferma sempre più una città universitaria. Leggi anche: Colle è pronta a brindare. Capodanno extra-large con tre giorni di eventi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volontariato aziendale con Legambiente: nel 2025 13.500 volontari; Legambiente in campo con i comitati: No al Carosello extra-large: più traffico, smog e negozi chiusi; Report Mal’aria di Città 2026; Mal'Aria 2026: Monza per 48 giorni oltre i limiti con altri 12 capoluoghi, le richieste di Legambiente verso il 2030. Legambiente in campo con i comitati: No al Carosello extra-large: più traffico, smog e negozi chiusiLa battaglia contro l’ampliamento del centro commerciale di Carugate e il nodo metropolitana. La proprietà intanto presenta un progetto alternativo. Valutazione dell’impatto ambientale in corso. ilgiorno.it Legambiente in campo, i pacchi di EcoNatale contengono speranze per i bambini bielorussiIl ricavato della vendita delle confezioni sarà utilizzato per finanziare il Progetto Rugiada a sostegno dei ragazzi costretti a vivere nelle zone contaminate di Chernobyl Grosseto, 11 dicembre 2024 ... lanazione.it Gruppo Editoriale Tv7. . Tv7 Von Voi 17/02/2026 - Mal'Aria Ospite: - Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto facebook