Lecco c' è la data | per il sindaco si vota a fine maggio
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni comunali a Lecco si terranno il 24 e 25 maggio 2026. La decisione è arrivata dopo l’approvazione delle date per 626 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. Il sindaco ha confermato la data, annunciando che i cittadini saranno chiamati alle urne in primavera. La scelta delle date mira a garantire una partecipazione più ampia possibile. Lecco si prepara così a un nuovo turno elettorale importante, con la campagna che sta iniziando a prendere forma.
Il Consiglio dei ministri ufficializza le date delle amministrative. Nessuno schieramento è compatto: quattro candidati a destra, due a sinistra. Il secondo turno è inevitabile È ufficiale: Lecco andrà al voto per le elezioni comunali il 24 e 25 maggio 2026. Il Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio ha confermato le date del turno elettorale che interesserà 626 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio, ormai dato per scontato vista la frammentazione senza precedenti dello scenario politico lecchese, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. La conferma delle date arriva mentre la campagna elettorale entra nel vivo con ben sei candidati ufficialmente in corsa.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Colico a Lecco o con Sondrio? A maggio si decide il futuroA maggio i cittadini di Colico voteranno per decidere se restare in provincia di Lecco o passare a Sondrio.
Referendum, quesito integrato ma la data non cambia: si vota il 22 e 23 marzoLa data delle votazioni per il referendum resta fissata il 22 e 23 marzo, anche se il quesito è stato ampliato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il Lecco spreca due gol di vantaggio, la Virtus Verona pareggiaBlucelesti costretti in dieci fin dal primo quarto d'ora e bravi a trovare la rete con Konaté e poi Metlika nella ripresa. I veneti approfittano dell'inevitabile calo e siglano il 2-2. Ma il rimpianto ... today.it
Serie C. Sfuma l’impresa del Lecco: contro la Virtus finisce 2-2Il Lecco resiste per un’ora in dieci e strappa un pareggio al Rigamonti-Ceppi In gol: al 21? Konaté (L), al 51? Metlika (L), al 64? Zarpellon (V) e al 92? Fanini (V) LECCO – Pareggio interno per il Le ... msn.com
Una cabina per lo scambio ferroviario è stata data alle fiamme. È accaduto ieri notte alle 2 sulla linea Lecco-Tirano che in Lombardia risale la Valtellina e porta a Bormio e Livigno sede dei Giochi olimpici invernali. Di Davide Milosa facebook