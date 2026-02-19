Lecco c' è la data | per il sindaco si vota a fine maggio

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni comunali a Lecco si terranno il 24 e 25 maggio 2026. La decisione è arrivata dopo l’approvazione delle date per 626 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. Il sindaco ha confermato la data, annunciando che i cittadini saranno chiamati alle urne in primavera. La scelta delle date mira a garantire una partecipazione più ampia possibile. Lecco si prepara così a un nuovo turno elettorale importante, con la campagna che sta iniziando a prendere forma.

Il Consiglio dei ministri ufficializza le date delle amministrative. Nessuno schieramento è compatto: quattro candidati a destra, due a sinistra. Il secondo turno è inevitabile È ufficiale: Lecco andrà al voto per le elezioni comunali il 24 e 25 maggio 2026. Il Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio ha confermato le date del turno elettorale che interesserà 626 comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio, ormai dato per scontato vista la frammentazione senza precedenti dello scenario politico lecchese, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. La conferma delle date arriva mentre la campagna elettorale entra nel vivo con ben sei candidati ufficialmente in corsa.🔗 Leggi su Leccotoday.it

