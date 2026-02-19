Lecce Inter arbitro | dirigerà il fischietto di Pinerolo

Gianluca Manganiello di Pinerolo sarà l’arbitro della partita tra Lecce e Inter, in programma per la 26ª giornata di Serie A. La scelta del fischietto è stata fatta dalla Serie A, che ha deciso di affidare a lui la direzione del match, previsto allo stadio Comunale. Manganiello ha già diretto diversi incontri di alta classifica, dimostrando sicurezza e decisione sul campo. La sua presenza promette una gara equilibrata e senza problemi disciplinari. La sfida si svolgerà domenica alle ore 20:45.

Lecce Inter arbitro. Sarà Gianluca Manganiello a dirigere la sfida tra Lecce e Inter, valida per la 26^ giornata di Serie A. Il match è in programma sabato 21 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare, un appuntamento importante per entrambe le squadre nel pieno della corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Il direttore di gara della sezione di Pinerolo sarà chiamato a gestire una partita che si preannuncia intensa, con i padroni di casa pronti a sfruttare il fattore campo e i nerazzurri determinati a proseguire il proprio cammino in campionato.