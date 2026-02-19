Leao segna il gol del pareggio per il Milan contro il Como, con un pallonetto spettacolare in contropiede. La partita si è accesa nella ripresa dopo un inizio fiacco, con Nico Paz che aveva portato avanti gli ospiti con un colpo di testa. Il risultato di 1-1 rispecchia l’andamento della gara, che ha visto entrambe le squadre tentare diverse occasioni senza riuscire a sbloccare definitivamente il punteggio. Alla fine, il pareggio soddisfa entrambi, in un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Milano, 18 febbraio 2026 – Giusto pareggio fra Milan e Como per 1-1, dopo una partita iniziata lentamente e poi esplosa, dopo il v antaggio lariano di Nico Paz, a cui fatto seguito nella ripresa, il pareggio di Leao con un formidabile pallonetto, in contropiede. L'incontro è stato deciso dai due giocatori, con più talento in campo, ma oltre allo spettacolo, si è visto anche tanto agonismo, che ha anche portato l 'espulsione di Allegri. Si parte con delle formazioni alternative con Allegri che recupera all'ultimo Leao, e lascia in panchina Pulisic, Loftus- Cheek e Sealemaekers, mentre Fabregas inaugura un modulo mai usato il 3-4-2-1, con tre centrali difensivi e con Nico Paz come finto nove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leao risponde a Nico Paz: 1-1 fra Milan e Como

Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1Leao ha segnato il gol del pareggio durante il recupero di Milan-Como, che si è concluso 1-1.

Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz. Rossoneri a -7 dall'InterIl Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, con Leao che ha segnato in extremis per rispondere a Nico Paz.

Serie A - Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.