Leao risponde a Nico Paz | 1-1 fra Milan e Como
Leao segna il gol del pareggio per il Milan contro il Como, con un pallonetto spettacolare in contropiede. La partita si è accesa nella ripresa dopo un inizio fiacco, con Nico Paz che aveva portato avanti gli ospiti con un colpo di testa. Il risultato di 1-1 rispecchia l’andamento della gara, che ha visto entrambe le squadre tentare diverse occasioni senza riuscire a sbloccare definitivamente il punteggio. Alla fine, il pareggio soddisfa entrambi, in un match combattuto fino all’ultimo minuto.
Milano, 18 febbraio 2026 – Giusto pareggio fra Milan e Como per 1-1, dopo una partita iniziata lentamente e poi esplosa, dopo il v antaggio lariano di Nico Paz, a cui fatto seguito nella ripresa, il pareggio di Leao con un formidabile pallonetto, in contropiede. L'incontro è stato deciso dai due giocatori, con più talento in campo, ma oltre allo spettacolo, si è visto anche tanto agonismo, che ha anche portato l 'espulsione di Allegri. Si parte con delle formazioni alternative con Allegri che recupera all'ultimo Leao, e lascia in panchina Pulisic, Loftus- Cheek e Sealemaekers, mentre Fabregas inaugura un modulo mai usato il 3-4-2-1, con tre centrali difensivi e con Nico Paz come finto nove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1Leao ha segnato il gol del pareggio durante il recupero di Milan-Como, che si è concluso 1-1.
Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz. Rossoneri a -7 dall'InterIl Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, con Leao che ha segnato in extremis per rispondere a Nico Paz.
Serie A - Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz
Argomenti discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Follia Maignan: Magic Mike sbaglia tutto, Nico Paz non perdona e il Milan è sotto contro il Como; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco in fuga a quota 12; Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1.
Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1MILANO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo ... iltempo.it
Leao risponde a Nico Paz: Milan-Como finisce 1-1Il Milan non riesce ad approfittare del recupero della 24esima giornata di Serie A e avanza di un solo punto sul Napoli, 54 a 50: con il Como ospite a San Siro finisce 1-1. Nel primo tempo dopo una lu ... latinaoggi.eu
Nico Paz spaventa il Milan, Rafa Leao pareggia Finisce in parità la sfida di San Siro con i rossoneri che vanno a -7 dall'Inter sempre più capolista e il Como che raggiunge il sesto posto in classifica facebook
Nico Paz sfrutta un clamoroso errore di Maignan in impostazione, Rafa Leão gli risponde con un pallonetto in contropiede nel 2° tempo. Nel finale viene anche espulso Massimiliano Allegri dopo un diverbio tra Alexis Saelemaekers e la panchina del Como, m x.com