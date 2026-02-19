Leao post Milan-Como | Era una partita da vincere Capisco i fischi ma dobbiamo stare uniti
Rafael Leao ha commentato il risultato di Milan-Como, partita che il Milan doveva vincere e che si è conclusa con un pareggio. Dopo la sfida allo stadio San Siro, il giocatore ha detto di capire i fischi dei tifosi, ma ha chiesto di restare uniti come squadra. Leao ha anche sottolineato quanto fosse importante ottenere i tre punti e ha insistito sulla necessità di migliorare nelle prossime partite. La squadra ora si prepara per il prossimo impegno di campionato.
Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Era una partita che era da vincere. Secondo me abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita contro di loro. Nel primo tempo potevamo essere più incisivi davanti la porta. Abbiamo subito il primo gol, abbiamo continuato a giocare, tutta la squadra. E poi nel secondo tempo secondo ci è mancato di essere più determinati nell’ultimo passaggio o cross. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Como, Tare: “Oggi non sarà una partita facile. Leao? Il problema c’è ma sta meglio”Igli Tare, dirigente del Milan, ha detto che la sfida contro il Como non sarà semplice.
Leggi anche: Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro»
Er faina commenta Como Milan post partita #milan #como #erfaina
Argomenti discussi: Allegri: 'Non abbiamo più margini di errore'; Le ultime su Milan-Como: Leao non è al top, Pulisic gioca?; Milan, Allegri: Saelemaekers a disposizione, Pulisic? Da valutare. Leão? Sta bene; Pisa-Milan 1-2: risultato finale e highlights.
Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1MILANO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo ... iltempo.it
Milan, Leao non basta: il Como strappa il pari a San Siro e l'Inter ringraziaNel recupero della 24ª giornata di Serie A, i rossoneri di Allegri non vanno oltre l'1-1 contro la frizzante formazione di Fabregas. Chivu a +7 ... corrieredellosport.it
Serie A, Milan-Como 1-1 risultato che avvantaggia la capolista Inter I lariani raggiungono l'Atalanta in zona Conference Tutti i dettagli su Rainews.it facebook
Inizia il secondo tempo di Milan-Como #MilanComo 0-1 x.com