Rafael Leao ha commentato il risultato di Milan-Como, partita che il Milan doveva vincere e che si è conclusa con un pareggio. Dopo la sfida allo stadio San Siro, il giocatore ha detto di capire i fischi dei tifosi, ma ha chiesto di restare uniti come squadra. Leao ha anche sottolineato quanto fosse importante ottenere i tre punti e ha insistito sulla necessità di migliorare nelle prossime partite. La squadra ora si prepara per il prossimo impegno di campionato.

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Era una partita che era da vincere. Secondo me abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita contro di loro. Nel primo tempo potevamo essere più incisivi davanti la porta. Abbiamo subito il primo gol, abbiamo continuato a giocare, tutta la squadra. E poi nel secondo tempo secondo ci è mancato di essere più determinati nell’ultimo passaggio o cross. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao post Milan-Como : “Era una partita da vincere. Capisco i fischi, ma dobbiamo stare uniti”

Milan-Como, Tare: “Oggi non sarà una partita facile. Leao? Il problema c’è ma sta meglio”Igli Tare, dirigente del Milan, ha detto che la sfida contro il Como non sarà semplice.

Leggi anche: Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro»

Er faina commenta Como Milan post partita #milan #como #erfaina

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.