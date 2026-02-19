Leao arriva il messaggio social dopo l’1-1 con il Como | contenuto chiarissimo – FOTO

Leao ha pubblicato un messaggio sui social dopo il pareggio del Milan contro il Como. L’attaccante portoghese ha scritto parole chiare, evidenziando la sua delusione per il risultato. La squadra rossonera ha conquistato un punto che non basta per avvicinarsi alla vetta, mantenendo comunque il secondo posto in classifica. Durante la partita, Leao ha tentato diverse sortite offensive, ma senza trovare la rete. Il Milan ora si trova a sette punti dalla capolista Inter, con molte partite ancora da giocare.

Leao. Il pareggio del Milan al Meazza contro il Como ha fatto salire a 7 punti il divario con la capolista Inter. Un margine che per molti osservatori sembra segnare la fine dei sogni scudetto per i rossoneri. Nonostante i numeri non siano favorevoli, i giocatori del Milan mantengono fiducia e determinazione. Tra i segnali più chiari ci sono i messaggi sui social network, che spesso si prestano a diverse interpretazioni e possono lanciare segnali motivazionali sia ai tifosi sia agli avversari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Lea?o 1??0?? (@iamrafaeleao93) Leao non molla.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

