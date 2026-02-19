Le valanghe adesso fanno davvero paura | perché è cambiato l' indice di rischio

La neve caduta oggi in Trentino ha portato a un aumento del rischio di valanghe. Il cambiamento è stato segnalato dall’Euregio, che ha aggiornato il bollettino indicando un passaggio da moderato a marcato. Le recenti nevicate, con accumuli significativi, rendono le zone montane più pericolose. Gli esperti avvertono che le valanghe sono più probabili in aree non ancora stabilizzate. Gli escursionisti e gli sciatori devono prestare attenzione e rispettare le indicazioni delle autorità. Il rischio elevato richiede cautela nelle prossime ore.

Secondo il bollettino dell'Euregio si è passati da rischio marcato a forte. Ecco a cosa bisogna fare attenzione “In alcune aree cadrà molta neve - si legge nel report -. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono la massima prudenza. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Al di fuori delle piste assicurate, la situazione valanghiva è in molti punti piuttosto delicata. A livello locale cadranno diffusamente da 30 a 50 centimetri di neve, localmente anche di più. La neve fresca e la neve ventata verranno depositate su un debole manto di neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra del limite del bosco.🔗 Leggi su Trentotoday.it

