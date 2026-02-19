Le tenniste smettono di giocare e scappano via | non si erano accorte di cosa stava succedendo

Durante il torneo ITF W100 di Bengaluru, le tenniste Gibson e Yamalapalli sono state colte di sorpresa quando un’orda di api ha invaso il campo, interrompendo il gioco. La causa di questa invasione è ancora sconosciuta, ma le api si sono avvicinate rapidamente, creando confusione tra le giocatrici. Alcune atlete hanno lasciato il campo in fretta, spaventate dall’inaspettato incidente. L’arbitro ha sospeso temporaneamente la partita mentre si cercava di gestire l’episodio. La partita riprenderà non appena la situazione sarà sotto controllo.