Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 19 febbraio 2026

Il caos nel calcio italiano deriva dalla squalifica di alcuni giocatori chiave, che ha modificato le formazioni di molte squadre prima delle partite di questo fine settimana. Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport dedicano ampio spazio alle conseguenze di questa decisione, che ha creato tensioni tra i club e i tifosi. La decisione ha influito anche sulle strategie degli allenatori, costretti a rivedere piani di gioco all’ultimo minuto. Le prime pagine di oggi mostrano le reazioni più forti e le possibili ripercussioni sul campionato.

di Alberto Petrosilli Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 19 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un'anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.