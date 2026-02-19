Le paure di Miseglia | La collina disboscata ora frana | case a rischio

Miseglia si preoccupa dopo il crollo di una collina disboscata che ha messo a rischio alcune abitazioni. La terra scivolata ha causato danni evidenti e ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. Le ruspe sono già al lavoro per rafforzare le zone vulnerabili, mentre i cittadini temono ulteriori smottamenti. La frana ha evidenziato come il disboscamento incontrollato possa provocare conseguenze pericolose. Le autorità monitorano attentamente la situazione, consapevoli che ulteriori precipitazioni potrebbero aggravare il problema.

"Tremano" i paesi a monte. Trema Codena guardando la collina franata sotto le case del paese. Ma trema anche Miseglia. Rilancia il timore che possano precipitare le abitazioni minacciate dal dissesto della collina Claudio Giannarelli a nome degli abitanti di via dei Marmi che continuano a vivere con il fiato sospeso. Non bastavano le polveri sottili e il passaggio di quasi ottocento camion del marmo al giorno, ora c'è anche il timore che la frazione possa cedere a causa di quello che i residenti definiscono un disboscamento selvaggio. Lunedì Giannarelli e gli abitanti di Miseglia hanno avuto un nuovo incontro con la sindaca Serena Arrighi a palazzo civico dopo l'esposto per le polveri dei camion.