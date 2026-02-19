Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si concluderanno domenica, dopo aver dimostrato che l’Italia può organizzare eventi di livello internazionale. La causa di questo risultato positivo è la rapido messa a punto degli impianti, l’efficienza della Rai e la partecipazione di atleti italiani che hanno conquistato molte medaglie. Nonostante le preoccupazioni per ritardi e ricorsi, gli organizzatori sono riusciti a portare a termine la manifestazione. Ora, si attendono i riscontri finali di una gara che ha sorpreso molti.

Domenica prossima si chiuderanno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che secondo tanti sarebbero dovuti essere un insuccesso, tra ritardi, cantieri fermi, burocrazie e ricorsi al Tar. E invece, ancora una volta, l’Italia ha dimostrato di avere una marcia in più, dando al mondo l’immagine concreta della sua bellezza. Un successo per l’organizzazione, per le immagini televisive prodotte, l’accoglienza agli atleti, la sicurezza, l’ospitalità. E anche, non in ultimo, per la straordinaria prova degli atleti azzurri. L’accoglienza e l’ospitalità. Sono arrivati a Milano e a Cortina centinaia di migliaia di turisti, su una platea complessiva di circa 2,5 milioni di persone che stanno assistendo ai Giochi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le Olimpiadi "made in Italy" sono già un successo mondiale: organizzazione, impianti, Rai e tante medaglie…

Urso: Olimpiadi vetrina per Made in Italy e Italia di successoDurante le Olimpiadi di Cortina, il ministro Urso ha messo in evidenza il ruolo della manifestazione come vetrina per il Made in Italy.

Le Olimpiadi “made in Italy” già stupiscono il mondo, cerimonia nel segno dell’orgoglio e dell’identitàQuesta sera lo stadio di San Siro ha fatto tremare il pubblico con un boato che ha annunciato l’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

