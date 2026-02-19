Le motivazioni del comitato | il sanguinamento cerebrale e una crisi settica nella notte Bisogna sapersi fermare
Domenico ha subito un sanguinamento cerebrale e una crisi settica durante la notte, motivo per cui il comitato medico ha deciso che non può essere sottoposto a un trapianto. La decisione si basa sulla gravità delle sue condizioni, che non consentono interventi invasivi. I medici hanno valutato attentamente il caso e hanno concluso che non ci sono alternative possibili. La situazione rimane critica, e il personale sanitario si prepara a gestire le prossime ore. La famiglia attende con ansia i prossimi aggiornamenti.
Domenico non è trapiantabile. Il pool di medici non si è dovuto confrontare su pareri discordanti talmente il quadro clinico è risultato chiaro. A spiegarcelo è Carlo Pace Napoleone, direttore di Cardiochirurgia all'ospedale Regina Margherita di Torino che ha partecipato alla maxi consulenza clinica. Il primo punto che ha lasciato tutti perplessi è stata l'ultima Tac cerebrale: rileva un sanguinamento che pochi giorni fa non c'era e che sicuramente in sala operatoria, attivando la circolazione extra corporea, sarebbe degenerato in un'emorragia. E quindi avrebbe comportato danni importanti che avrebbero compromesso l'attività cerebrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Uccise la madre, per i giudici era in preda a "una profonda crisi emotiva": le motivazioni della condanna a 24 anniNel procedimento riguardante l’omicidio di Nerina Fontana, avvenuto a Colombare di Sirmione nel settembre 2023, i giudici hanno riconosciuto che l’azione del giovane Ruben Andreoli è stata influenzata da una profonda crisi emotiva.
Crisi Fiorentina, petardi nella notte contro il Viola ParkNelle notti di domenica e lunedì, il Viola Park è stato teatro di esplosioni di petardi, creando sconcerto e preoccupazione tra i tifosi e le autorità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
