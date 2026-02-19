Le leghe europee | Intervenire sul calendario e sulla distribuzione dei ricavi

Le Leghe europee hanno chiesto di cambiare il calendario e la distribuzione dei ricavi, perché il sistema attuale crea squilibri e tensioni. Le squadre si lamentano di un calendario troppo fitto, che mette a rischio la salute dei giocatori e la qualità del calcio. Inoltre, vogliono rivedere i criteri di ripartizione dei guadagni, per garantire più equità tra i club. La richiesta arriva mentre si discute anche di nuove competizioni internazionali, che potrebbero cambiare radicalmente il panorama calcistico europeo. La questione resta aperta.

Le Leghe Europee Scuotono il Calcio: Priorità a Calendari e Finanze. Le principali leghe calcistiche europee hanno lanciato un appello urgente per una profonda revisione del sistema attuale, concentrandosi sulla composizione dei calendari sportivi e sulla ripartizione dei ricavi derivanti dalle competizioni internazionali. L'iniziativa, discussa durante un recente incontro del board di European Leagues, mira a salvaguardare la sostenibilità finanziaria e la competitività del calcio a livello nazionale, in un contesto di crescenti squilibri economici. Un Allarme per la Sostenibilità del Gioco. La riunione, che ha definito le priorità per il 2026, ha evidenziato una crescente preoccupazione per una polarizzazione finanziaria e sportiva che rischia di compromettere l'equilibrio competitivo del calcio europeo.