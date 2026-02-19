Le batterie scariche di Porsche

La crescente domanda di auto elettriche ha messo in difficoltà Porsche, che affronta problemi con le batterie scariche. La casa tedesca ha riscontrato un aumento di guasti e malfunzionamenti legati alle nuove tecnologie di accumulo energetico. Per risolvere la situazione, Porsche ha annunciato investimenti mirati nello sviluppo di batterie più affidabili e a lunga durata. La situazione ha portato anche a ritardi nelle consegne di alcuni modelli. La casa tedesca si prepara a cambiare rotta per soddisfare le aspettative dei clienti.

La corsa troppo veloce verso le auto elettriche ha messo in difficoltà la casa tedesca. Che ora corre ai ripari con una nuova strategia.