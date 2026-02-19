LDA e Aka7even in vista di Sanremo 2026 | Portiamo Napoli all’Ariston con Tullio De Piscopo
LDA e Aka7even annunciano la loro partecipazione a Sanremo 2026 portando Napoli all’Ariston con il featuring di Tullio De Piscopo. I due giovani artisti hanno spiegato che il loro brano, “Poesie clandestine”, vuole rappresentare un legame autentico tra musica e città partenopea. Durante un'intervista, hanno condiviso l’entusiasmo di portare la loro energia sul palco del festival più famoso d’Italia. La loro presenza si inserisce in un progetto che mira a valorizzare le radici napoletane nel panorama musicale nazionale.
Ecco cosa hanno raccontato LDA e Aka7even, in gara in duetto al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, titolo anche del loro album. LDA e Aka7even sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, di cui parlano nell’incontro con la stampa a cui abbiamo preso parte: « La canzone parla di un amore fugace, con Napoli in sottofondo. Ci conosciamo da tempo, stavamo lavorando entrambi al proprio album e ci è venuta l’idea di farlo insieme, porterà lo stesso titolo della canzone che presentiamo all’Ariston. Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico negli in-store.» Durante la serata delle cover di venerdì 27 si esibiranno insieme a Tullio De Piscopo, che festeggia 80 anni con un tour: « Ci premeva portare Napoli su quel palco, non è un nome scontato Tullio De Piscopo ma, nonostante sia una leggenda, non viene subito come primo artista associato alla città partenopea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: LdA e Aka7even a Sanremo 2026, la festa all'annuncio di Carlo Conti
Leggi anche: Gaffe del TG1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026, in foto con LDA non è Aka7even: “Chi è quello?”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Il testo della canzone; Poesie clandestine di LDA & Aka 7even - Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; LDA e Aka 7even: coinquilini nella vita e sul palco di Sanremo; LDA e Aka7even: Papà Gigi D'Alessio si preoccupa più che non prenda freddo che delle canzoni. Con Aka viviamo insieme.
LDA e Aka7even, a Sanremo 2026 con Poesie Clandestine: «Viviamo insieme»LDA e AKA 7even saranno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine. I due artisti vivono insieme a Milano, insieme ad altri ragazzi ... iodonna.it
LDA e Aka7even: «Papà Gigi D'Alessio si preoccupa più che non prenda freddo che delle canzoni. Con Aka viviamo insieme»Prima la stima, poi l’amicizia, adesso Sanremo insieme: Lda e Aka7even hanno due percorsi artistici speculari, «ci chiamiamo anche tutti e due Luca», e approdano all’Ariston con « Poesie clandestine » ... corriere.it
Vasco Rossi a Bari Noi ti portiamo fin sotto lo stadio! Scegli la comodità dei nostri bus GT per le date del 18 e 19 Giugno. Punti di carico: Caserta & Napoli Agro Nocerino (Scafati, Angri, Nocera) Cava dei Tirreni & Salerno Avellino Tutti i dettagli su: w facebook