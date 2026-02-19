LDA e Aka7even in vista di Sanremo 2026 | Portiamo Napoli all’Ariston con Tullio De Piscopo

LDA e Aka7even annunciano la loro partecipazione a Sanremo 2026 portando Napoli all’Ariston con il featuring di Tullio De Piscopo. I due giovani artisti hanno spiegato che il loro brano, “Poesie clandestine”, vuole rappresentare un legame autentico tra musica e città partenopea. Durante un'intervista, hanno condiviso l’entusiasmo di portare la loro energia sul palco del festival più famoso d’Italia. La loro presenza si inserisce in un progetto che mira a valorizzare le radici napoletane nel panorama musicale nazionale.

Ecco cosa hanno raccontato LDA e Aka7even, in gara in duetto al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, titolo anche del loro album. LDA e Aka7even sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con Poesie clandestine, di cui parlano nell’incontro con la stampa a cui abbiamo preso parte: « La canzone parla di un amore fugace, con Napoli in sottofondo. Ci conosciamo da tempo, stavamo lavorando entrambi al proprio album e ci è venuta l’idea di farlo insieme, porterà lo stesso titolo della canzone che presentiamo all’Ariston. Non vediamo l’ora di incontrare il pubblico negli in-store.» Durante la serata delle cover di venerdì 27 si esibiranno insieme a Tullio De Piscopo, che festeggia 80 anni con un tour: « Ci premeva portare Napoli su quel palco, non è un nome scontato Tullio De Piscopo ma, nonostante sia una leggenda, non viene subito come primo artista associato alla città partenopea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

