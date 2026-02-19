Robert Antonioli non si è qualificato alla prossima gara di sci alpinismo, causando sorpresa tra gli appassionati. La decisione deriva dai risultati ottenuti nelle ultime competizioni, che non sono stati sufficienti per accedere alla fase finale. Nonostante la sua assenza, Antonioli ha annunciato che si schiererà tra il pubblico di Bormio, sostenendo gli atleti italiani. La sua presenza tra le tribune rappresenta un segnale di vicinanza e supporto per la squadra nazionale in una delle competizioni più importanti della stagione.

Robert Antonioli non sarà in gara, ma il più forte scialpinista italiano di tutti i tempi o, almeno, uno dei più forti di sempre sarà sulle tribune dello ski stadium di Bormio a tifare per gli azzurri. Il “Robertaccio“ della Valfurva, questo il suo nickname, nella sua carriera è stato capace di vincere un po’ tutte le classiche e ben 4 Coppe del Mondo generali. Inoltre nel palmarès di Robert ci sono 7 titoli mondiali, con 8 argenti e 3 bronzi, e 3 Coppe del Mondo specialità Sprint Race. A 36 anni non ce l’ha fatta a qualificarsi, ma sarà in prima fila a tifare per gli azzurri. "Domani (oggi per chi legge ndr) si scriverà una pagina storica per il nostro sport e il nostro movimento – dice Robert – e sono felice che la prima volta dello Skialp alle Olimpiadi sia qui in casa, a Bormio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’azzurro più vincente non si è qualificato. La leggenda Antonioli: "Punto sulle donne»

