LAZIOSound a Casa Sanremo | il talento del Lazio sul palco del Festival

L'edizione 2025 di LAZIOSound ha portato sul palco di Casa Sanremo i giovani talenti del Lazio, dando loro una grande occasione di visibilità. I vincitori del contest, scelti tra numerosi artisti emergenti, si esibiscono in concerti live durante la settimana del Festival. La loro musica, che spazia tra vari generi, conquista il pubblico presente e dà un assaggio delle nuove tendenze musicali della regione. La partecipazione di questi artisti rappresenta una vetrina importante per il panorama musicale locale. La loro performance si svolge tra entusiasmo e attenzione da parte degli spettatori.

Cosa: I vincitori dell'edizione 2025 di LAZIOSound si esibiscono in una serie di live esclusivi durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. Dove e Quando: Sanremo, presso il Palafiori (sala principale Lounge), il 24 febbraio 2026 alle ore 16:00. Perché: L'iniziativa rappresenta una vetrina istituzionale e professionale di rilievo nazionale per i giovani artisti emergenti del territorio laziale. La musica emergente della Regione Lazio varca i confini regionali per approdare nel cuore pulsante della discografia italiana. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, il programma LAZIOSound porta i suoi talenti più brillanti a Casa Sanremo, trasformando uno dei luoghi simbolo della kermesse ligure in un palcoscenico d'eccezione per le nuove leve del panorama musicale contemporaneo. LazioSound, i vincitori dell'edizione 2025 protagonisti a Casa Sanremo Alessandro Simoni, Nika, Sofia Ara, Lucia Filaci e Vittorio Cuculo e la vincitrice assoluta di LAZIOSound 2025 Maria Faiola avranno l'opportunità di esibirsi in occasione della settimana del Festival