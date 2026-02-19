Lazio Nord si prepara | ARES 118 nuovo piano per affrontare

Rieti ha avviato il progetto ARES 118 per migliorare la gestione delle emergenze sul territorio. La causa è l’aumento di richieste di soccorso e la necessità di risposte più rapide. Il nuovo piano coinvolge gli enti locali, come i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per coordinare meglio le operazioni di intervento. La città si sta attrezzando con nuove risorse e formazione per rispondere prontamente in caso di emergenza. La riorganizzazione mira a ridurre i tempi di intervento e a salvare più vite.

Rieti si prepara alle emergenze: ARES 118 coinvolge gli enti locali in un nuovo modello di coordinamento. Un corso di formazione innovativo, tenutosi oggi a Rieti, ha per la prima volta ARES 118 collaborare con operatori sanitari di enti terzi del Lazio Nord per affrontare le sfide legate alle maxiemergenze. L'iniziativa mira a uniformare le procedure operative e a migliorare la risposta del sistema sanitario regionale di fronte a eventi catastrofici. Un cambio di passo nella gestione delle crisi. L'incontro di oggi segna una svolta nella gestione delle emergenze nel Lazio Nord. ARES 118 ha esteso la sua azione formativa oltre le tradizionali collaborazioni con le strutture sanitarie centrali, coinvolgendo attivamente realtà operative diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu Via libera al nuovo presidio Ares 118 a FregeneLa Giunta di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha deciso di affidare gratuitamente i locali di via Loano 1113 alla ARES 118. Leggi anche: Frosinone, ARES 118: oltre 91mila interventi nel 2024. Lazio Sud tra le aree più impegnate della Regione Nuove Unità di Rete nel Lazio: i lotti Tirreno Nord e Reatino pronti al via con un servizio bus più efficiente dal 1° luglio Corso Maxiemergenze a Rieti: ARES 118 incontra per la prima volta gli operatori sanitari degli enti terzi afferenti all'area Lazio Nord