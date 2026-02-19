Lavori per il quarto binario a Parabiago scadenze aggiornate | sottopasso di via Matteotti pronto entro ottobre

Il cantiere per il quarto binario a Parabiago è iniziato a causa della necessità di ridurre i tempi di attesa e migliorare i collegamenti ferroviari. Gli operai lavorano al sottopasso di via Matteotti, che dovrebbe essere completato entro ottobre. I lavori sono partiti lo scorso mese e coinvolgono diverse squadre specializzate. La realizzazione di questa infrastruttura mira a facilitare il traffico e aumentare la sicurezza lungo la linea Rho-Gallarate. La fase finale si avvicina, e i residenti attendono con interesse l’apertura del nuovo passaggio.

Parabiago (Milano), 19 febbraio 2026 – Proseguono gli interventi per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate e, per quanto riguard a Parabiago, arrivano aggiornamenti su tempistiche e cantieri. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro operativo tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e l'amministrazione locale per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, un confronto atteso dai cittadini alle prese con modifiche alla viabilità e disagi legati ai cantieri. Dal vertice è emerso che la riapertura del sottopasso di via Matteotti è prevista per ottobre. Una data significativa per la viabilità, considerato il ruolo strategico dell'arteria nel collegamento tra le diverse zone della città.