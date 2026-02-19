Lavori al ponte La serrata dal 4 maggio

Il Comune di Brivio ha deciso di bloccare i lavori al ponte, originariamente previsti dall’1 aprile, a causa di problemi tecnici imprevisti. La chiusura, che avrebbe coinvolto il traffico per diversi mesi, viene posticipata al 4 maggio. Questa variazione permette di sospendere temporaneamente i lavori e di riprendere le attività di manutenzione in modo più sicuro. La decisione si è resa necessaria dopo aver riscontrato complicazioni nelle procedure di ristrutturazione, creando un nuovo scenario sulla viabilità locale.

Contrordine: il ponte di Brivio non chiuderà più a partire dall’1 aprile come programmato per rimetterlo completamente a nuovo. Il responsabile del progetto di ristrutturazione, l’ingegner Marcello Buoamico di Anas, ha comunicato al sindaco di Brivio Federico Airoldi che la serrata scattarà dal 4 maggio. La data potrebbe però slittare ulteriormente. "A questo punto chiediamo di valutare di rimandare tutto a giugno, alla fine delle lezioni dell’anno scolastico in corso, in modo da limitare i disagi per gli studenti e i genitori che li accompagnano", conferma il primo cittadino. Che prosegue: "In questo modo avremmo tutti più tempo per organizzarci meglio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori al ponte. La serrata dal 4 maggio Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggioIl sindaco Federico Airoldi ha annunciato che il ponte di Brivio resterà chiuso al traffico a partire dal 4 maggio, a causa di interventi di manutenzione. Ponte al Pino, dal 9 febbraio scatta la seconda fase dei lavoriDa lunedì 9 febbraio riprendono i lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Chiusure notturne in zona La Storta-Boccea per lavori nuovo ponte; Ponte Corleone. In arrivo le strutture metalliche per il raddoppio; Lavori in notturna per il Ponte de La Storta: tutte le modifiche alla viabilità; Ponte sul Po a Bressana Le Ferrovie confermano: fine lavori al 30 giugno. Ponte al Pino, nuova fase dei lavori: come cambia la viabilitàDa domani sera, mercoledì 18 febbraio 2026, nuovo avanzamento dei lavori su Ponte al Pino a Firenze. 055firenze.it Firenze, lavori Ponte al Pino: al via seconda fase, bus deviati, senso unico in via degli Artisti. Cambia la viabilitàScatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura ... firenzepost.it Ponte al Pino: calendario lavori RFI Fino al 6 marzo lavorazioni per il rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia, tramite la realizzazione di micropali. Seconda fase dei lavori, modifiche alla circolazione stradale, misure per viabilità e collegamenti facebook Lavori Ponte al Pino: fase 2 e modifiche alla viabilità dal 9 febbraio: proseguono gli interventi a cura di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) per la sostituzione del cavalcaferrovia Info: comune.firenze.it/novita/notizie… x.com