Il parco naturale di Cervia cambia volto a causa dei lavori iniziati a marzo, che prevedono il restyling di sentieri e aree verdi. Gli operai hanno installato nuove panchine e migliorato i percorsi per i visitatori. Sono stati anche piantati centinaia di alberi e fiori, per rendere il parco più accogliente. Le modifiche puntano a rendere più piacevole la visita di cittadini e turisti. Le novità verranno inaugurate entro la fine del mese, pronti ad accogliere chi desidera passeggiare immerso nella natura.

Il parco naturale di Cervia si prepara a riaccogliere cittadini e turisti già a marzo, con numerose novità e un volto completamente rinnovato. Sono infatti in fase avanzata di ultimazione gli interventi di ristrutturazione nell’area bar-ristoro e la realizzazione di una nuova aula didattica, due progetti destinati a portare nuova vitalità a uno dei polmoni verdi più amati della riviera romagnola. I lavori sono finanziati per un importo complessivo di 550mila euro provenienti dai fondi Pnc – Pnrr, cui si aggiungono altri 55.000 euro dal fondo per le opere indifferibili. In particolare il punto ristoro, situato nella suggestiva struttura sospesa sopra il canale Madonna del Pino, è stato completamente rinnovato sia dal punto di vista architettonico che nelle attrezzature della cucina, offrendo così uno spazio accogliente e moderno dove poter sostare e godere della natura circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al Parco naturale. Da marzo un volto nuovo

