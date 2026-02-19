Lavoratori ancora senza contratto e salari inadatti sanità privata in stato d’agitazione

Perché i lavoratori della sanità privata in Emilia-Romagna protestano ancora? La causa è il mancato rinnovo dei contratti e salari troppo bassi, che durano da troppo tempo. Nonostante l'incontro al Ministero della Salute il 22 dicembre, ancora non sono stati fissati nuovi tavoli di trattativa. La situazione crea insoddisfazione tra chi lavora nelle Rsa e nelle strutture sanitarie. Le manifestazioni continuano per chiedere risposte concrete e miglioramenti immediati. La mobilitazione si intensifica nelle ultime settimane, coinvolgendo numerosi dipendenti.

Proclamato lo stato di agitazione in Emilia-Romagna per 9mila lavoratori di oltre 40 strutture sanitarie e residenziali accreditate «Questa è una situazione inaccettabile che ha costretto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – fanno sapere i sidnacati - a proclamare lo stato di agitazione nazionale del personale, riservandosi la possibilità di attivare tutte le iniziative di mobilitazione necessarie. La protesta, in Emilia-Romagna, riguarda 9.000 lavoratori di oltre 40 strutture sanitarie e residenziali accreditate che nonostante una grande partecipazione allo sciopero del 22 maggio sotto la sede della Regione, ad oggi non vedono ancora iniziare le trattative per il rinnovo dei propri contratti di settore.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo del contrattoLa tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle RSA sale.

Sanità privata in Abruzzo, i sindacati: "Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele"I sindacati denunciano che la sanità privata in Abruzzo resta senza un nuovo contratto, lasciando senza protezioni le lavoratrici e i lavoratori.

