L' autista agrigentino che ha lasciato il bambino giù dal bus è stato reintegrato al lavoro | È turbato cambia incarico

Salvatore Russotto, l’autista agrigentino che ha fatto scendere un bambino sotto la neve a Vodo di Cadore, torna al lavoro ma in un ruolo diverso. Dopo l’incidente avvenuto lo scorso gennaio, l’azienda Dolomiti Bus ha deciso di reintegrarlo, evitando di assegnargli più la guida di un bus. Russotto si dice ancora scosso dall’accaduto e preferisce svolgere compiti meno impegnativi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i familiari del ragazzo e i colleghi. La sua vicenda resta al centro di discussioni sulla sicurezza sui mezzi pubblici.
L'azienda di trasporti ha revocato la sospensione per Salvatore Russotto, travolto dalle polemiche dopo aver fatto scendere un bimbo di 11 anni dal mezzo perché sprovvisto del biglietto valido L'agrigentino Salvatore Russotto potrà tornare a lavorare, ma non per guidare un bus. Si chiude così il caso dell’autista di Dolomiti Bus che aveva fatto scendere un 11enne sotto la neve a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, costringendolo poi a percorrere sei chilometri a piedi. Dopo il chiarimento con i genitori del piccolo, anche sul fronte lavorativo è arrivato il lieto fine per Russotto, travolto nei giorni scorsi da una forte esposizione mediatica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
PARLA L'AUTISTA DEL BUS L'uomo si scusa col bambino e la famiglia, muovendo gravi accuse all'azienda: dalla mancanza di formazione alle condizioni di lavoro disumane. Agrigentino da 40 anni a Belluno, denuncia anche un episodio di razzismo da part facebook