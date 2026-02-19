Lautaro c’è preoccupazione per il polpaccio
Lautaro è uscito nel secondo tempo durante la partita a Bodø, spinto da un dolore al polpaccio. La sua uscita ha generato apprensione tra i tifosi e lo staff medico, che stanno valutando le sue condizioni. Il giocatore ha lasciato il campo in modo rapido, senza tentare di continuare. I medici stanno effettuando controlli approfonditi per determinare l’entità dell’infortunio. La squadra spera di poterlo riavere in forma il prima possibile, ma la sua presenza nelle prossime partite resta in dubbio.
A Sky Sport collegamento con Bodø: “C’è preoccupazione per Lautaro che è uscito nel secondo tempo. La preoccupazione è inevitabile perché il polpaccio è un muscolo delicato e lui ha sentito qualcosa a livello del polpaccio. Adesso non possiamo avere l’esito degli esami, c’è però il timore che possa esserci qualcosa a livello muscolare. E se così fosse, c’è da tenere presente che il polpaccio è un muscolo delicato. L’8 marzo c’è il derby, sabato c’è il Lecce, forse non ci sarà nemmeno nel ritorno col Bodø, anche se bisogna aspettare gli esami. La speranza è di riaverlo nel derby”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Come sta Lautaro? Dolore al polpaccio, Inter in allarmeLautaro Martinez ha subito un infortunio al polpaccio durante la partita contro il Benfica, causando preoccupazione nell’Inter.
