Laureato che lavorano al Nord guadagnano circa 375 euro in più rispetto al Sud Se lavori all’estero anche 650 euro netti
Un laureato che lavora al Nord guadagna circa 375 euro in più rispetto a uno del Sud, mentre all’estero può arrivare a 650 euro netti in più. La differenza di stipendi tra le due aree italiane si è mantenuta stabile negli ultimi vent’anni, secondo il rapporto di Svimez. Il documento analizza anche come i giovani laureati scelgano di emigrare per migliorare le proprie condizioni economiche. La distanza economica tra Nord e Sud resta significativa, spingendo molti a cercare opportunità all’estero o nel Centro-Nord.
Il report Un Paese, due emigrazioni di Svimez dedica un capitolo ai salari dei neolaureati, mettendo a confronto le dinamiche del Mezzogiorno e del Centro-Nord nel periodo 2002-2024 e le differenze con l'estero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La mafia fa più affari al Nord che al Sud: 61,4 miliardi di euro ripuliti “legalmente”Le mafie italiane continuano a espandersi e a consolidarsi, con un giro d’affari stimato in 61,4 miliardi di euro ripuliti ogni anno.
Imu come una lotteria, Milano la seconda città che paga la tassa più alta: oltre 2.500 euro in più rispetto al sud ItaliaCon la scadenza imminente, l'IMU si conferma una delle tasse più onerose per i proprietari immobiliari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sud Italia, in 22 anni persi 350 mila laureati. Via anche gli anziani; Da laureato non trova lavoro, poi si iscrive agli ITS e viene assunto per insegnare; In Piemonte chi si laurea sceglie di restare. La conferma dal rapporto Svimez; La lunga emorragia, il Sud si svuota di laureati: 350mila in vent’anni.
#placementIASA 01/2026 OPPORTUNITÀ DI LAVORO SEI UN GEOMETRA LAUREATO Chi siamo Realtà strutturata e dinamica che opera nel settore dei servizi energetici e tecnici, con forte attenzione all’organizzazione, alla sicurezza e all’innovazione facebook