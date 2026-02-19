Laureato che lavorano al Nord guadagnano circa 375 euro in più rispetto al Sud Se lavori all’estero anche 650 euro netti

Da orizzontescuola.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un laureato che lavora al Nord guadagna circa 375 euro in più rispetto a uno del Sud, mentre all’estero può arrivare a 650 euro netti in più. La differenza di stipendi tra le due aree italiane si è mantenuta stabile negli ultimi vent’anni, secondo il rapporto di Svimez. Il documento analizza anche come i giovani laureati scelgano di emigrare per migliorare le proprie condizioni economiche. La distanza economica tra Nord e Sud resta significativa, spingendo molti a cercare opportunità all’estero o nel Centro-Nord.

Il report Un Paese, due emigrazioni di Svimez dedica un capitolo ai salari dei neolaureati, mettendo a confronto le dinamiche del Mezzogiorno e del Centro-Nord nel periodo 2002-2024 e le differenze con l'estero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

La mafia fa più affari al Nord che al Sud: 61,4 miliardi di euro ripuliti “legalmente”Le mafie italiane continuano a espandersi e a consolidarsi, con un giro d’affari stimato in 61,4 miliardi di euro ripuliti ogni anno.

Imu come una lotteria, Milano la seconda città che paga la tassa più alta: oltre 2.500 euro in più rispetto al sud ItaliaCon la scadenza imminente, l'IMU si conferma una delle tasse più onerose per i proprietari immobiliari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sud Italia, in 22 anni persi 350 mila laureati. Via anche gli anziani; Da laureato non trova lavoro, poi si iscrive agli ITS e viene assunto per insegnare; In Piemonte chi si laurea sceglie di restare. La conferma dal rapporto Svimez; La lunga emorragia, il Sud si svuota di laureati: 350mila in vent’anni.