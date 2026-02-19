Laura Pausini racconta una scelta drastica | I social come una droga

Laura Pausini ha deciso di eliminare i social dal suo telefono, perché li considera come una droga. La cantante ha spiegato che questa scelta nasce dalla consapevolezza di quanto il tempo trascorso sui social possa influire sulla vita quotidiana. Prima di salire sul palco del festival di Sanremo, dove sarà co-conduttrice, ha condiviso che questa decisione le permette di vivere più serenamente. La cantante ha anche ammesso di aver limitato le notifiche e di preferire momenti di silenzio digitale. La sua scelta ha attirato molta attenzione tra i fan.

Niente più social sul telefono racconta Laura Pausini poco prima dell'inizio del festival di Sanremo di cui sarà co-conduttrice in tutte le serate "Negli ultimi cinque, sei anni in Italia i social sono diventati un posto in cui sfogare le proprie frustrazioni" racconta Laura Pausini alla giornalista Giorgia Cardinaletti nel programma Tg1 Talks. L'artista parla della scelta di eliminarsi i social dal telefono, che anche se "drastica", è necessaria per il suo benessere mentale. Nonostante ciò, la cantante sottolinea anche come sia importante avere un contatto con i fan, gli stessi poi che la hanno scelta, afferma.