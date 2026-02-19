Laura Pausini racconta la drastica scelta | Ho deciso di non avere i social sul telefono

Da today.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini ha deciso di eliminare i social dal telefono, una scelta drastica per concentrarsi meglio sulla sua carriera. La cantante spiega che ha voluto staccare per dedicare più tempo alla musica e alle prove del Festival di Sanremo, che condurrà per la prima volta. La cantante si è confidata dicendo di aver evitato le distrazioni degli smartphone per mantenere la concentrazione. La decisione si è resa necessaria in un periodo di grande impegno, mentre si prepara a calcare il palco dell’Ariston.

Manca pochissimo al Festival di Sanremo che Laura Pausini condurrà per la prima volta nella sua vita. A pochi giorni dall'inizio di questa eccezionale esperienza la cantante si è raccontata in un'intervista per Tg1 Talks, parlando con la giornalista Giorgia Cardinaletti dell'emozione della vigilia dell'evento, ma anche di alcuni aspetti più privati della sua vita.

