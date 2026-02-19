' Latte nelle scuole' parte l' iniziativa del ministero | In Puglia patrimonio di formaggi unico al mondo

Il ministero ha avviato il progetto 'Latte nelle scuole' in Puglia, dove il patrimonio di formaggi locali è considerato tra i più ricchi al mondo. La scelta mira a far conoscere ai bambini e alle famiglie i prodotti caseari italiani, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza. In molte scuole della regione, verranno distribuiti latte e formaggi freschi, provenienti da allevamenti locali. L’obiettivo è promuovere un consumo consapevole fin dalla tenera età, coinvolgendo direttamente studenti e insegnanti.

Il ministero della Salute raccomanda il consumo quotidiano di 3 porzioni tra latte e yogurt, per garantire un adeguato apporto nutrizionale e contribuire alla prevenzione di patologie cronico-degenerative L'iniziativa punta a educare i potenziali consumatori, fin dai primi anni, all'utilizzo di prodotti alimentati 'Made in Itay', garantiti sotto i profili della qualità e della sicurezza. Sono queste le finalità del programma nazionale 'Latte nelle Scuole', dedicato a promuovere il consumo di latte, yogurt e formaggi nelle scuole primarie. A darne notizia è Coldiretti Puglia, in relazione al programma di educazione alimentare del Masaf, grazie al quale i produttori del settore lattiero-caseario partecipano alla distribuzione dei prodotti e alle attività di sensibilizzazione.

Cellulari vietati nelle scuole: parte il monitoraggio nazionale. Il Ministero chiede regolamenti, modalità di custodia e coinvolgimento delle famiglieIl Ministero dell'Istruzione ha avviato un monitoraggio su scala nazionale per controllare come le scuole stanno applicando il divieto di usare i cellulari in classe.

La Centrale del Latte di Roma vince il bando ministeriale per l’educazione alimentare nelle scuole di Lazio e AbruzzoLa Centrale del Latte di Roma ha vinto il bando ministeriale

