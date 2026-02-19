L' Atm ha molti autobus e non ha spazi dove parcheggiarli chiesta a privati un' area di 4500 metri quadri

L’Atm ha chiesto ai privati un’area di 4500 metri quadrati per parcheggiare i suoi autobus, ormai troppi e senza spazi disponibili. Oggi, l’azienda gestisce un parco di mezzi numerosi, mentre in passato contava appena tre autobus a gasolio e affrontava frequenti proteste del personale. La richiesta di spazio riflette le difficoltà logistiche cresciute nel tempo. La mancanza di parcheggi adeguati rimane un problema aperto per l'azienda di trasporto pubblico.

Da appena tre a più di un centinaio, l'azienda trasporti ha bandito un avviso per trovare un deposito dove posizionare le vetture. E' uno dei primi atti del nuovo direttore generale Pietro Picciolo Come sono lontani in Atm i tempi in cui viaggiavano soltanto tre autobus a gasolio con il personale a corto di stipendi e in protesta più di quindici anni fa. Da allora partendo dall'amministrazione Accorinti e passando per quelle De Luca (nel giugno 2019 la costituzione del nuovo ente con la municipalizzata in liquidazione e i libri contabili finiti in tribunale) e Basile con i vari Cda il numero dei mezzi di trasporto è salito in maniera vertiginosa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

