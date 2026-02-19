L' atleta Niccolò Ricciardi incontra il sindaco Peracchini | Orgoglio spezzino

La Spezia, 19 febbraio 2026 - Ha tenuto tutti con il fiato sospeso, finché il grande sogno non è diventato realtà. Niccolò Ricciardi è tornato a casa dopo una straordinaria performance sportiva in Argentina che gli è valsa un posto sul podio. L'atleta spezzino è arrivato terzo nella storica gara mondiale di nuoto "Santa Fe – Coronda", disputata lo scorso 1° febbraio lungo il fiume Paranà, su una distanza di 59 chilometri, completati in circa 8 ore di nuoto ininterrotto. Una prova estenuante, resa ancora più impegnativa dalle condizioni climatiche estive, con temperatura dell'acqua attorno ai 30 gradi.