L’aria malata della Piana | Capannori e Lucca maglia nera in Toscana

L’aria inquinata della Piana di Lucca e Capannori ha raggiunto livelli record, con rilevamenti che segnalano concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti consentiti. Le emissioni derivano principalmente dalle attività industriali e dal traffico intenso, che aumentano le particelle nocive nell’aria. Durante le misurazioni, gli esperti hanno rilevato picchi di smog soprattutto nelle ore mattutine e serali. La situazione preoccupa residenti e associazioni ambientaliste, che chiedono interventi concreti per ridurre le fonti di inquinamento. La qualità dell’aria resta sotto osservazione.

Lucca, 19 febbraio 2026 – Lucca e Capannori? Tira una brutta aria. Parliamo di ambiente, pertanto l’asticella dell’attenzione deve necessariamente aumentare. Lo dicono le rilevazioni delle centraline di Arpat, che forniscono una fotografia subito messa sotto la lente di ingrandimento da parte di Legambiente Toscana, attraverso il nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026”. In generale, per la Toscana, i dati ci dicono, come evidenzia il Rapporto, che «lo smog nelle città toscane diminuisce, ma non abbastanza da stravolgere il trend in vista degli obiettivi da raggiungere nel 2030». “Aria malata? Colpa dei caminetti“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aria malata della Piana: Capannori e Lucca maglia nera in Toscana Leggi anche: Qualità della vita. Pistoia maglia nera di tutta la Toscana. Cultura, che flop Inquinamento dell'aria: Pordenone maglia nera in regione per la concentrazione di polveri sottiliPordenone si conferma come la città più inquinata in regione per le polveri sottili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alzheimer, l’aria inquinata può contribuire in modo diretto allo sviluppo della malattia; Aria malata? Colpa dei caminetti. L’Arpat punta il dito sulle biomasse, cosa dice il report regionale; Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa; Smog sotto accusa, può favorire l’Alzheimer. Aria malata? Colpa dei caminetti. L’Arpat punta il dito sulle biomasse, cosa dice il report regionaleNel documento, presentato ieri a Firenze, la situazione della Piana lucchese è in miglioramento: «Le anticipazioni relative al 2025 indicano un rientro nei limiti normativi anche per quest’area» ... lanazione.it In Lombardia l’aria è sempre più malata: caldo, traffico e allevamenti mandano l’ozono fuorileggeMilano – Smog fotochimico: Brescia, Bergamo e Lecco da record per giorni di superamento delle concentrazioni di ozono. A fare il punto, al termine della stagione estiva che, tipicamente, è quella in ... ilgiorno.it "Aria inquinata su Lucca e su tutta la Piana. Un problema di salute individuale e collettiva che non può essere sottovalutato e che richiede interventi urgenti" facebook