Il messaggio dalla stazione di Pistoia rivela una donna costretta a vivere in condizioni precarie: ormai da tempo si siede in carrozzina sotto la pensilina, cercando aiuto. La sua richiesta è chiara: desidera trovare un rifugio stabile e un sostegno concreto. La donna, visibilmente stanca, si affida ai passanti che le passano accanto senza intervenire. La sua presenza tra i binari rappresenta un’istantanea di disagio che non può essere ignorata. La sua voce si diffonde tra i viaggiatori e gli abitanti della zona.

Pistoia, 19 febbraio 2026 – Il tetto sopra la testa quando la notte cala è una pensilina della stazione dei treni; la sveglia il passaggio dei convogli, il letto una panchina, la toilette quella in uso ai pendolari. Che però chiude alle 20 e riapre alle 8 del mattino successivo. Non basta la gentilezza incontrata un po’ ovunque, se la condizione di cui sopra sembra non aver fine. A viverla dal 9 febbraio scorso sono Silvia Bocchini e il marito, risultato di una personale odissea che li ha visti pendolare da un luogo all’altro: prima stanziali nell’Empolese dove hanno vissuto seppur precariamente dentro a un camper, poi trasferiti alla stazione ferroviaria di Pistoia; ma nel mezzo a Silvia è accaduto un infortunio che le ha causato una brutta frattura ai legamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello dalla stazione: “Costretta a vivere qui seduta in carrozzina. Chiediamo un aiuto”

