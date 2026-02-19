L' apocalisse analogica di Dargen D' Amico a Sanremo

Dargen D’Amico ha scatenato polemiche a Sanremo, accusando l’intelligenza artificiale di complicare il mondo della musica. Durante la sua esibizione, il rapper ha criticato la tendenza italiana a creare brani simili a programmi informatici, invece di puntare sulla creatività umana. Ha affermato che l’innovazione tecnologica sta portando a un’omologazione musicale, riducendo l’originalità. La sua presa di posizione ha attirato molte reazioni tra artisti e fan, che si sono divisi tra approvazione e critiche. La sua dichiarazione ha acceso un dibattito sulla direzione futura del settore.

"L'Intelligenza artificiale è una complicazione di cui farei volentieri a meno. In Italia stiamo già producendo musica come se fosse figlia di un software, invece dovremmo stimolare di più la creatività. E dare in pasto agli algoritmi generi distanti tra loro, per evitare che tra qualche anno ci restituiscano canzoni capaci solo di annoiarci all'infinito". Dargen D'Amico torna a Sanremo per la terza volta, dopo "Dove si balla" e "Onda alta", ma guai a descrivere il Festival come la sua "zona di comfort". Cresciuto tra i club milanesi, il due volte giudice di X Factor racconta al Foglio che salire sul palco dell'Ariston è come "essere nudo in pubblica piazza".