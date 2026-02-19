L’anniversario di Copernico Torun gemellaggio nel vivo
Oggi si celebra l’anniversario di Nicolò Copernico, nato a Torun, in Polonia. La ricorrenza si deve alla sua nascita, avvenuta il 19 febbraio 1473, che ha rivoluzionato il modo di vedere il sistema solare. La città di Torun festeggia con eventi commemorativi e mostre dedicate al suo contributo all’astronomia. In questa occasione, si rinnova anche il gemellaggio tra Torun e altre città europee che apprezzano il suo lavoro. La giornata si conclude con una cerimonia ufficiale nel centro storico.
Oggi è un giorno speciale, da ricordare, perché è l’anniversario della nascita di un grande uomo, un padre della conoscenza moderna. Parliamo di Nicolò Copernico che nacque a Torun il 19 febbraio del 1473 e trovò nella nostra città il luogo in cui proseguire la sua formazione fino alla laurea in diritto Canonico conseguita nel 1503. Per celebrare il suo percorso di crescita e per onorare i lasciti che, da studioso e da grande astronomo ci ha donato, abbiamo siglato lo scorso novembre un gemellaggio con il Comune di Torun e da allora abbiamo avviato una collaborazione attiva in molti campi: da quello sportivo a quello turistico, da scambi sulla formazione alla promozione reciproca dei prodotti tipici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Atletica Estense, il gemellaggio con Torun ha portato alla partecipazione a due meeting nazionaliL’Atletica Estense ha iniziato bene il 2026.
Due manifestazioni di spicco nella località polacca nel week end. Atletica Estense agli eventi sportivi nella città gemellata TorunNel fine settimana, a Torun, si sono svolte due manifestazioni di livello internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’anniversario di Copernico. Torun, gemellaggio nel vivo; Nuovi scritti di Galileo Galiei scoperti alla Biblioteca Nazionale di Firenze; Memoria, istruzioni per l’uso.
L'anniversario di Bajani letto da Lo Cascio il più ascoltato nel 2025 su Audible.itÈ 'L'anniversario' di Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025, l'audiolibro più ascoltato l'anno scorso su Audible.it. A chiudere la Top Ten Ikigai di Selene Calloni Williams e Noburu Okuda Do ... ansa.it
L'anniversario segna la fine di un'epoca: quella in cui si immaginava. Bajani allo StregaSe volete sapere cosa ha ucciso la fiction, leggete L’anniversario di Andrea Bajani. E’ un libro bellissimo. E’ anche, però, un monumento a quella che potremmo chiamare la fine della narrazione ... ilfoglio.it
Complimenti al Copernico e alle Filandiere Due scuole di sostanza, dove la formazione non è soltanto programma, ma visione, impegno e crescita autentica. Luoghi in cui si coltiva il pensiero critico e si costruisce, giorno dopo giorno, il futuro. facebook