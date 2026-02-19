Lancia sassi contro un treno e spintona i Cc | arrestato 14enne
Un ragazzino di 14 anni ha lanciato sassi contro un treno e ha respinto con forza i carabinieri intervenuti. L’episodio è avvenuto in una stazione ferroviaria, dove il giovane ha mostrato un comportamento aggressivo, spintonando gli agenti e urlando. Quando i militari sono arrivati, ha cercato di allontanarsi, opponendo resistenza e minacciando i militari. La scena si è conclusa con l’arresto del minorenne, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.
Si è concluso con l’arresto di un giovanissimo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati a fermare un comportamento irresponsabile e pericoloso presso lo scalo ferroviario di Soresina. In manette è finito un ragazzo di 14 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti. I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso, intorno alle 16.00. Diverse segnalazioni al 1-1-2 hanno allertato i Carabinieri circa la presenza di un gruppo di giovani intenti a lanciare sassi contro un convoglio in transito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Lancia sassi contro un treno e aggredisce i carabinieri: 14enne arrestato a SoresinaUn ragazzino di 14 anni ha lanciato sassi contro un treno in corsa, causando danni alla carrozza e rischiando di provocare incidenti.
Lancia sassi contro un treno e aggredisce i carabinieri: 14enne arrestato a SoresinaI militari sono intervenuti nella zona della stazione dopo aver ricevuto numerose segnalazioni al numero unico 112. Il ragazzino aveva con sé un cutter di grandi dimensioni ... ilgiorno.it
Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enneSi è concluso con l’arresto di un 14enne l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati per fermare un ... cremonaoggi.it
