Un ragazzino di 14 anni ha lanciato sassi contro un treno e ha respinto con forza i carabinieri intervenuti. L’episodio è avvenuto in una stazione ferroviaria, dove il giovane ha mostrato un comportamento aggressivo, spintonando gli agenti e urlando. Quando i militari sono arrivati, ha cercato di allontanarsi, opponendo resistenza e minacciando i militari. La scena si è conclusa con l’arresto del minorenne, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Si è concluso con l’arresto di un giovanissimo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, chiamati a fermare un comportamento irresponsabile e pericoloso presso lo scalo ferroviario di Soresina. In manette è finito un ragazzo di 14 anni, accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti. I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso, intorno alle 16.00. Diverse segnalazioni al 1-1-2 hanno allertato i Carabinieri circa la presenza di un gruppo di giovani intenti a lanciare sassi contro un convoglio in transito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Lancia sassi contro un treno e spintona i Cc: arrestato 14enne

Lancia sassi contro un treno e aggredisce i carabinieri: 14enne arrestato a SoresinaUn ragazzino di 14 anni ha lanciato sassi contro un treno in corsa, causando danni alla carrozza e rischiando di provocare incidenti.

Lancia sassi ai passanti. ArrestatoLa polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, residente a Lomazzo, per resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.