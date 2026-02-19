Luciana e Giovanni festeggiano 90 anni di coppia, un traguardo raggiunto grazie a un legame forte e duraturo. La loro storia, iniziata nel dopoguerra, è fatta di piccoli gesti quotidiani e sostegno reciproco. Per celebrare questo risultato, amici e parenti si sono riuniti nella loro casa di San Lazzaro, portando fiori e ricordi. Lo scorso week-end, i due hanno spento le candeline insieme, condividendo una torta fatta in casa. La loro unione continua a rappresentare un esempio di stabilità e affetto.

Un compleanno d’eccezione, abbinato a un altrettanto speciale anniversario di matrimoni: doppi festeggiamenti, a San Lazzaro, per Luciana e Giovanni. A raccontare la loro storia il figlio, Massimo in rappresentanza della grande famiglia: "Ci sono vite che non fanno rumore, ma lasciano un segno profondo. Vite costruite giorno dopo giorno, con le mani, con il cuore, con quella tenacia semplice e luminosa che appartiene a una generazione che non esiste quasi più. La vita di Giovanni e Luciana è una di queste. Nati nel 1936, cresciuti tra le difficoltà della guerra e il dolore precoce di perdite importanti, hanno imparato presto cosa significa resistere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amore di Luciana e Giovanni. Da 90 anni sono inseparabili

Matt Damon e Luciana Barroso: i 20 anni d’amore di una delle coppie più riservate di HollywoodMatt Damon e Luciana Barroso celebrano vent'anni di amore, una delle coppie più riservate di Hollywood.

Dan, 90 anni da numero 1. Peterson e una vita da film: "Sono un pessimo attore»Dan Peterson compie 90 anni, celebrando una vita dedicata al basket e allo sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.