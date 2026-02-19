LaMelo Ball che paura | incidente al volante del suo Hummer customizzato

Il 18 febbraio 2026, LaMelo Ball ha avuto un incidente con il suo Hummer personalizzato a Charlotte. Il giocatore dei Charlotte Hornets stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata contro un lampione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’auto ha subito danni significativi. La polizia locale ha subito aperto un’indagine per capire le cause dello schianto. L’episodio ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media sul giovane atleta.

Pomeriggio di paura per LaMelo Ball, il playmaker dei Charlotte Hornets nel campionato Nba protagonista, nella giornata di mercoledì 18 febbraio 2026, di un incidente stradale mentre si trovava al volante della sua vettura. Il giovane figlio d'arte (i suoi genitori sono LaVar e Tina Ball) stava guidando il suo Gmc Hummer Ev Edition 1 2022 customizzato quando, all'altezza di un incrocio (fra Trade Street e Tryon Street) regolato da un impianto semaforico, si è scontrato con una Kia. L'impatto frontale ha provocato danni significativi a entrambi i veicoli, in particolare sulla fiancata sinistra (il Suv elettrico progettato da Dreamworks Motorsports ha anche staccato la ruota anteriore). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

