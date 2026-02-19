lagarde molla la bce per aiutare macron

Christine Lagarde lascia il suo ruolo alla Banca centrale europea per sostenere Emmanuel Macron. Secondo il Financial Times, la presidente della Bce avrebbe deciso di dimettersi prima delle elezioni francesi del 2027, puntando a favorire la corsa dell’attuale presidente. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri della politica monetaria e influenzare le prossime decisioni economiche dell’Eurozona. La decisione di Lagarde si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni europee e la politica francese. La sua partenza potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi.

Ci sono le notizie. Poi ci sono le smentite. E quando la smentita arriva con la puntualità di un comunicato redatto con diplomazia preventiva, significa che la notizia ha colpito nel segno. Il caso nasce da un titolo del Financial Times: Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della scadenza naturale dell’ottobre 2027. Più semplicemente prima che la Francia entri nel frullatore delle presidenziali. Da Francoforte rispondono che la presidente è «totalmente concentrata sulla sua missione». Formula notarile. I mercati fingono indifferenza: euro stabile, spread composti, rendimenti educati. 🔗 Leggi su Laverita.info

