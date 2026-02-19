Ladri in azione colpo in casa a Villa Pigna

Ancora un furto a Villa Pigna, dove i ladri sono tornati a colpire in un'abitazione di via Cuneo. Un'azione studiata nei dettagli e portata a termine senza alcun segno di scasso. I malviventi hanno aperto la porta d'ingresso utilizzando la cosiddetta chiave bulgara, il 'topolino', strumento capace di forzare le vecchie serrature senza lasciare tracce. Poi, una volta concluso il colpo, hanno addirittura richiuso la porta. Il furto è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì scorso. All'interno nessun danno strutturale, ma un caos totale: cassetti svuotati, armadi messi a soqquadro, oggetti sparsi ovunque.