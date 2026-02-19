L’accusa del buttafuori ai Moretti | Chiusero le uscite di sicurezza

Il buttafuori dei Moretti ha accusato il gruppo di aver bloccato le uscite di sicurezza del locale Constellation. Secondo la sua testimonianza, le porte sono state chiuse di proposito, rendendo difficile l’uscita in caso di emergenza. Questa manovra avrebbe avuto lo scopo di impedire l’accesso senza pagare, creando così una barriera fisica per i clienti. La questura sta ora verificando se questa azione violi le norme di sicurezza e se sia stato messo a rischio l’incolumità delle persone presenti.

Le porte di sicurezza del Constellation sarebbero state chiuse intenzionalmente per impedire ingressi senza pagamento. È l’accusa mossa da Jankovic Predrag, buttafuori in servizio la notte di Capodanno nel locale di Crans-Montana dove si verificò un terribile incendio: morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Una versione che, se confermata, aggraverebbe la posizione dei proprietari Jacques e Jessica Moretti (nella foto), finora orientati ad attribuire ad altri il blocco delle uscite. "Ho sentito Jessica dire ai collaboratori che le porte dovevano restare chiuse", ha riferito l’uomo alla polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’accusa del buttafuori ai Moretti: "Chiusero le uscite di sicurezza" Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dal buttafuori Predrag Jankovic: "Fece chiudere uscite di sicurezza"Jessica Moretti è accusata da Predrag Jankovic, il buttafuori coinvolto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, di aver causato la chiusura delle uscite di sicurezza. Crans-Montana, il buttafuori: “Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse”Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’accusa del buttafuori ai Moretti: Chiusero le uscite di sicurezza; Jessica Moretti fece chiudere le porte di sicurezza per non far entrare i ragazzi gratis??. L'interrogatorio del buttafuori del...; Le porte dovevano restare chiuse: il buttafuori accusa Jessica Moretti e riapre il fronte sulle vie di fuga del Constellation; Vigile del fuoco ucciso, il buttafuori resta in cella. I giudici: Indole impulsiva e violenta - FoggiaToday. Crans-Montana, buttafuori del Constellation accusa Jessica di ordine sulle usciteIncendio al Constellation di Crans-Montana, il racconto della guardia Chi: la guardia di sicurezza Predrag Jankovic, i coniugi Jessica Moretti e Jessi ... assodigitale.it Crans-Montana, il buttafuori del Constellation: «I Moretti hanno detto di tenere le porte di sicurezza chiuse per non far entrare i ragazzi gratis»Le porte di sicurezza del Constellation sarebbero state sbarrate intenzionalmente dai proprietari per evitare che i clienti entrassero senza pagare. La pesante accusa, formulata da ... ilmessaggero.it "Vi dovreste vergognare, dov'è mio figlio". Sono solo alcune delle frasi d'accusa rivolte a Jacques e Jessica Moretti all'arrivo in tribunale a Sion, dove sono stati contestati dai familiari di alcune delle vittime della strage di Crans Montana BFMTV via X facebook Familiari vittime aggrediscono i Moretti all'arrivo all'interrogatorio. E una mamma li accusa 'Siete la mafia'. Lui: 'no, sono un lavoratore' #ANSA x.com