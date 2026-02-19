Laboratorio artistico per un murales Attività legate alla gestione del cavallo
Gli ospiti della struttura hanno realizzato un laboratorio artistico per dipingere un murales dedicato alle attività legate alla gestione del cavallo. Il progetto, intitolato “Le radici del sé”, è il primo risultato pratico del loro percorso. Insieme, hanno creato una mostra fotografica e multimediale che racconta le storie di chi lavora con gli animali, evidenziando il legame tra cura, identità e cambiamento. L’opera nasce dall’esperienza diretta dei partecipanti e si propone di coinvolgere la comunità locale. La realizzazione del murales si svolge nel cuore della città.
‘Le radici del sé’ è il primo progetto concreto realizzato dagli ospiti della struttura, una mostra fotografica e multimediale, un racconto visivo e umano sull’identità, sulla cura e sulla trasformazione. Senza giudizio. Le foto sono di Federico Palermitano, allestimento di Alessandro Incerti, costumi e accessori di Lara Montepagani e Daniela Zaharieva. "I ragazzi si sono davvero trasformati negli scatti e hanno lavorato sulle emozioni - racconta Gabriele Boni - È solo il primo dei progetti in cui saranno impegnati. Al momento ospitiamo 18 persone, presto dovrebbero arrivarne altre 2, sono quasi tutti italiani, età media trent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Compiti per le vacanze? Sì, ma con attività pratiche e legate alla realtà. Novara: “Serve un apprendimento che si vivi fuori dalla classe”
Leggi anche: Ristorante La Bufala, confermata l’attività senza interruzioni: "Rinnovato impegno, si torna alla gestione originaria"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Laboratorio artistico per un murales. Attività legate alla gestione del cavallo; Per futuri e neo-genitori un nuovo laboratorio artistico dedicato all'acquerello; Kids Day: Il mondo sottosopra | Evento | Collezione Peggy Guggenheim; Letture e laboratori al Centro di Lettura L’Albero dei Libri.
Il centro d’arte che a Milano organizza laboratori per gli abitanti della periferia. Succede al CorvettoArte come pratica condivisa, strumento di incontro e occasione di formazione. La storica realtà milanese dedicata alla ricerca artistica contemporanea, sta costruendo un programma di laboratori pensat ... artribune.com
Centro culturale e laboratorio artistico: nasce in via Cairoli a Genova un nuovo polo dell’Associazione San MarcellinoGenova – Un centro di ascolto, due accoglienze notturne, tre comunità, quindici alloggi assistiti, cinque laboratori di educazione al lavoro, tre mense, due centri diurni, un ambulatorio medico, una ... ilsecoloxix.it
Vi invitiamo cordialmente all’inaugurazione della mostra “Carnevale delle Maschere” presso il nostro Istituto! La mostra presenta maschere originali, realizzate secondo la tradizione artigianale italiana. Mostrerà anche l’interno di un laboratorio artistico, facebook