Laboratorio artistico per un murales Attività legate alla gestione del cavallo

Gli ospiti della struttura hanno realizzato un laboratorio artistico per dipingere un murales dedicato alle attività legate alla gestione del cavallo. Il progetto, intitolato “Le radici del sé”, è il primo risultato pratico del loro percorso. Insieme, hanno creato una mostra fotografica e multimediale che racconta le storie di chi lavora con gli animali, evidenziando il legame tra cura, identità e cambiamento. L’opera nasce dall’esperienza diretta dei partecipanti e si propone di coinvolgere la comunità locale. La realizzazione del murales si svolge nel cuore della città.

‘Le radici del sé’ è il primo progetto concreto realizzato dagli ospiti della struttura, una mostra fotografica e multimediale, un racconto visivo e umano sull’identità, sulla cura e sulla trasformazione. Senza giudizio. Le foto sono di Federico Palermitano, allestimento di Alessandro Incerti, costumi e accessori di Lara Montepagani e Daniela Zaharieva. "I ragazzi si sono davvero trasformati negli scatti e hanno lavorato sulle emozioni - racconta Gabriele Boni - È solo il primo dei progetti in cui saranno impegnati. Al momento ospitiamo 18 persone, presto dovrebbero arrivarne altre 2, sono quasi tutti italiani, età media trent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

