La Virtus vola alto e batte Napoli 83-73

La Virtus ha vinto contro Napoli con un punteggio di 83-73, assicurandosi la qualificazione alle semifinali. La partita si è giocata a Torino, dove i bianco-neri hanno preso il comando fin dall'inizio, grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. Napoli ha provato a riaprire il match nel secondo tempo, ma la Virtus ha mantenuto la freddezza sotto canestro. Sabato sera alle 20.45, la squadra torinese affronterà Tortona, che ha superato Venezia 95-87.

Torino, 19 febbraio 2026 - La Virtus vola in semifinale, dove sabato sera alle 20.45 affronterà Tortona vittoriosa nel suo quarto su Venezia 95-87. La formazione di Dusko Ivanovic batte Napoli 83-73 e si conquista un posto tra le prime quattro. Nei quarti di finale di Coppa Italia, l'Oliata supera la Guerri, passando, non senza qualche affanno, il suo primo ostacolo di questa Final Eight piemontese. Il confronto alla Inalpi Arena con Napoli è stata tutt'altro che una passeggiata. Primo quarto fatto da break e contro break. Allo 0-5 di Toté e Bolton la Virtus risponde con la stessa moneta. La Guerri trova e equilibrio in attacco, mentre dall'altra parte la Virtus sbaglia troppo, specie dalla lunga distanza con Edwards che forza troppo.