La Virtus fatica ma è ancora festa Stankevicius fa la differenza

La Virtus ha vinto una partita difficile contro Quarrata, con un punteggio di 79-74, a causa dell’elevata intensità in campo e di una prestazione decisiva di Stankevicius. La squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, ma l’apporto del giocatore ha fatto la differenza negli ultimi minuti. Baldi e Melchiorri hanno contribuito con punti importanti, mentre i rispetti di Ricci e Giorgi hanno mantenuto la gara aperta. La vittoria arriva in un momento di grande pressione e dà fiducia al team.