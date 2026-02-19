La Virtus fatica ma è ancora festa Stankevicius fa la differenza
La Virtus ha vinto una partita difficile contro Quarrata, con un punteggio di 79-74, a causa dell’elevata intensità in campo e di una prestazione decisiva di Stankevicius. La squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, ma l’apporto del giocatore ha fatto la differenza negli ultimi minuti. Baldi e Melchiorri hanno contribuito con punti importanti, mentre i rispetti di Ricci e Giorgi hanno mantenuto la gara aperta. La vittoria arriva in un momento di grande pressione e dà fiducia al team.
VIRTUS 79 QUARRATA 74 VIRTUS: Baldi 10, Stankevicius 26, Mazzoni 4, Errede 5, Tambwe 2, Melchiorri 11, Ricci 10, Metsla ne, Giorgi 6, Cosma ne, Santandrea ne, Pollini 5. All. Baldiraghi. DANY QUARRATA: Angelucci 9, Mongelli, Blatancic 8, Novori 2, Molteni 12, Regoli 7, Scandiuzzi 8, Mei 3, Coltro 5, Prenga 6, Tiberti 14. All. Tonfoni. Arbitri: Perocco di Ponzano Veneto (Tv), De Rico (Ve) e Cavinato di Limena (Pd). Note: parziali 19-19, 44-43, 58-58. Tiri liberi: Imola 3138, Quarrata 919. Tiri da 3 punti: Imola 620, Quarrata 318. Tiri da 2 punti: Imola 1535, Quarrata 2846. Rimbalzi: Imola 34, Quarrata 36. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro CasertaNella Serie B Nazionale, la Virtus affronta Caserta in una sfida equilibrata, ma alla fine prevalgono gli avversari.
