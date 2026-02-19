L’artista Pierotti ha visto le sue scritte sulla sua opera alla rotonda di Sant’Anna cancellate senza preavviso. La causa è la decisione di trasferire l’opera, poiché si trova in una zona vincolata. La rimozione ha suscitato sorpresa tra i residenti e gli appassionati di arte pubblica, che avevano apprezzato i messaggi colorati e le scritte originali. Nessuno ha ancora chiarito chi abbia effettuato la cancellazione, che ha lasciato il luogo privo di dettagli distintivi. La questione rimane aperta e suscita molte domande.

Chi è stato a cancellare le scritte che nel tempo l’artista Pierotti aveva aggiunto alla sua opera alla rotonda di Sant’Anna. La domanda resta nell’aria e sena risposta. E se qualcuno sembra non dar peso alla cosa, c’è chi, invece, come l’autore stesso della scultura “Oltre le radici“ – che in origine era un monumento commissionato dai Lucchesi nel Mondo e dedicato all’ emigrazione – la vive come una provocazione oltraggiosa avendo rimosso le scritte e la bandiera di Gaza. Nessuna per così dire, “rivendicazione“ di questo atto di epurazione delle scritte che fa ritornare l’opera all’aspetto originario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La trasferiremo perché lì è zona vincolata“

