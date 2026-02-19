La tassa rossa sui clandestini
L’Istat ha deciso di rivedere il paniere di beni e servizi usato per calcolare l’inflazione, a causa dell’aumento dei clandestini. La presenza di persone senza permesso di soggiorno influisce sui prezzi di alcuni prodotti, come cibo e trasporti, che sono stati sottostimati finora. Questo cambiamento mira a riflettere meglio la realtà dei consumi nelle aree più colpite. Un esempio concreto riguarda il settore alimentare, dove il costo di alcuni generi alimentari è salito a causa di questa nuova dinamica.
Farebbero bene quelli dell'Istat ad aggiornare il paniere. Quello con cui calcolano l'inflazione e il costo della vita. Tolgano pure il pane e il latte e ci mettano la vera spesa primaria dell'italiano di oggi: la tassa della sinistra sui clandestini. Ci tocca pagare i delinquenti che, dopo 23 condanne, finiscono in tribunale davanti a una toga rossa alla vigilia del referendum. Morale: liberi di tornare a delinquere, ma stavolta a spese nostre, con un bel risarcimento in denaro sonante, magari da spendere in qualche circolo affiliato al partito che li ha liberati. E poi, assieme al trasportato, paghiamo anche il suo Caronte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump pubblica sui social la bandiera Usa in Groenlandia: “Dobbiamo averla”. E minaccia una tassa sui vini del 200%Recentemente, Donald Trump ha condiviso sui social una foto con la bandiera americana in Groenlandia, affermando che gli Stati Uniti devono averla.
Tassa sui pacchi, sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglieL'Unione Europea ha adottato misure sui pacchi e sui dazi, seguendo l'esempio delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump.
LA LOTTA PIÙ DURA AL MONDO: la Muay Thai
Argomenti discussi: Rifiuti e Tari, Pef bocciati: rischio aumenti e conti in rosso per i Comuni pugliesi; Prezzi sigarette 2026 in Italia e nel mondo: il listino aggiornato per tabacco, Heets e liquidi.
Ora è ufficiale: la tassa europea sui pacchi scatta il 1 luglio. Cosa succederà alla tassa, tutta italiana, da 2 euro?La conferma arriva dal Consiglio dell'Ue: la tassa di 3 euro sulle piccole spedizioni in arrivo da paesi extra-europei scatta a luglio. Nel mirino sempre loro, gli ecommerce cinesi low cost come Temu ... wired.it
L’Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu: quando scatta e chi deve pagarlaIl Consiglio europeo approva definitivamente la tassa sui piccoli pacchi: il dazio da tre euro per ogni articolo peserà su tutte le spedizioni che arrivano ... fanpage.it
Il Giornale. . Mentre il governo taglia ancora il costo delle bollette, la sinistra alza la tassa clandestini. Dopo la sentenza rossa che impone di risarcire un signore con 23 condanne, ne arriva un’altra che ci costringe a pagare pure la Rackete facebook
Mentre il governo taglia ancora il costo delle bollette, la sinistra alza la tassa clandestini. Dopo la sentenza rossa che impone di risarcire un signore con 23 condanne, ne arriva un'altra che ci costringe a pagare pure la Rackete x.com