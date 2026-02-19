L’Istat ha deciso di rivedere il paniere di beni e servizi usato per calcolare l’inflazione, a causa dell’aumento dei clandestini. La presenza di persone senza permesso di soggiorno influisce sui prezzi di alcuni prodotti, come cibo e trasporti, che sono stati sottostimati finora. Questo cambiamento mira a riflettere meglio la realtà dei consumi nelle aree più colpite. Un esempio concreto riguarda il settore alimentare, dove il costo di alcuni generi alimentari è salito a causa di questa nuova dinamica.

Farebbero bene quelli dell'Istat ad aggiornare il paniere. Quello con cui calcolano l'inflazione e il costo della vita. Tolgano pure il pane e il latte e ci mettano la vera spesa primaria dell'italiano di oggi: la tassa della sinistra sui clandestini. Ci tocca pagare i delinquenti che, dopo 23 condanne, finiscono in tribunale davanti a una toga rossa alla vigilia del referendum. Morale: liberi di tornare a delinquere, ma stavolta a spese nostre, con un bel risarcimento in denaro sonante, magari da spendere in qualche circolo affiliato al partito che li ha liberati. E poi, assieme al trasportato, paghiamo anche il suo Caronte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La tassa rossa sui clandestini

Trump pubblica sui social la bandiera Usa in Groenlandia: “Dobbiamo averla”. E minaccia una tassa sui vini del 200%Recentemente, Donald Trump ha condiviso sui social una foto con la bandiera americana in Groenlandia, affermando che gli Stati Uniti devono averla.

Tassa sui pacchi, sui dazi l’Ue imita Trump ma a pagare sono le famiglieL'Unione Europea ha adottato misure sui pacchi e sui dazi, seguendo l'esempio delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump.

LA LOTTA PIÙ DURA AL MONDO: la Muay Thai

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.