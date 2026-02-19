La superstar del freestyle risponde con una classe infinita alle provocazioni di chi non le perdona di essere sempre al centro della scena
Eileen Gu, la celebre sciatrice freestyle, ha attirato l’attenzione a Milano Cortina 2026 rispondendo con sicurezza alle critiche di chi non le perdona di essere sempre sotto i riflettori. La giovane, che studia a Stanford e lavora come modella di alta moda, si distingue anche per il suo talento sugli sci. Con un reddito stimato di oltre 20 milioni di dollari all’anno, Gu ha dimostrato di saper gestire pressioni e aspettative. La sua presenza nel mondo dello sport e dello spettacolo continua a far discutere.
E ileen Gu è arrivata a Milano Cortina 2026 con l’aura della predestinata: studentessa a Stanford, modella per le grandi maison e atleta di sci freestyle da oltre 20 milioni di dollari l’anno. Ma, soprattutto, con il peso dei due ori e dell’argento già vinti a Pechino 2022. Negli ultimi 4 anni ha saputo reggere a pressioni enormi. Così, nonostante i due argenti vinti in questi Giochi, c’è chi ha provato a leggere il suo successo come una sconfitta. La sua risposta, però, è un manifesto di consapevolezza che va ben oltre il podio. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. guarda le foto Eileen Gu e il concetto «ridicolo» di oro perso. 🔗 Leggi su Iodonna.it
"È nata una superstar", "Flora, vera guerriera": le stelle del freestyle celebrano TabanelliFlora Tabanelli ha conquistato l'attenzione delle star del freestyle dopo aver gareggiato con un crociato lesionato.
Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: È nata una superstar, Flora, vera guerriera: le stelle del freestyle celebrano Tabanelli; Una baby milionaria alle Olimpiadi. Chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026; Star dello sci freestyle, modella e milionaria: tutto su Eileen Gu e le altre regine dei trick; Milano Cortina: Flora Tabanelli medaglia di bronzo nel freestyle big air.
È nata una superstar, Flora, vera guerriera: le stelle del freestyle celebrano TabanelliDopo il bronzo del Freestyle Big Air, Gu e Oldham applaudono l'emiliana che gareggiava col crociato lesionato: La pressione di gareggiare in casa poteva farla crollare ... msn.com
Chi è Eileen Gu, stella del freestyle e dei social con 2 milioni di follower su Instagram(LaPresse) Eileen Gu, superstar americana dello sci freestyle, ha 22 anni. Dal 2019, però, gareggia per la Cina. Ha deciso di competere per Pechino dopo aver ottenuto la cittadinanza. Sua madre è nata ... video.corriere.it
Milano-Cortina # "È nata una superstar", "Flora, vera guerriera": le stelle del freestyle celebrano Tabanelli Il mondo del freestyle incorona la nostra giovane stella. La diciottenne azzurra Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel big air a Livigno, facebook