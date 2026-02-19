Eileen Gu, la celebre sciatrice freestyle, ha attirato l’attenzione a Milano Cortina 2026 rispondendo con sicurezza alle critiche di chi non le perdona di essere sempre sotto i riflettori. La giovane, che studia a Stanford e lavora come modella di alta moda, si distingue anche per il suo talento sugli sci. Con un reddito stimato di oltre 20 milioni di dollari all’anno, Gu ha dimostrato di saper gestire pressioni e aspettative. La sua presenza nel mondo dello sport e dello spettacolo continua a far discutere.

E ileen Gu è arrivata a Milano Cortina 2026 con l’aura della predestinata: studentessa a Stanford, modella per le grandi maison e atleta di sci freestyle da oltre 20 milioni di dollari l’anno. Ma, soprattutto, con il peso dei due ori e dell’argento già vinti a Pechino 2022. Negli ultimi 4 anni ha saputo reggere a pressioni enormi. Così, nonostante i due argenti vinti in questi Giochi, c’è chi ha provato a leggere il suo successo come una sconfitta. La sua risposta, però, è un manifesto di consapevolezza che va ben oltre il podio. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. guarda le foto Eileen Gu e il concetto «ridicolo» di oro perso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La superstar del freestyle risponde con una classe infinita alle provocazioni di chi non le perdona di essere (sempre) al centro della scena

