La stufa incandescente provoca un incendio nella serra | fiamme all’Agriverdura di Guidizzolo

Guidizzolo (Mantova), 19 febbraio 2026 – Un incendio è divampato, mercoledì sera, verso le 23, in una serra in strada Pioppelle, a Guidizzolo, nel Mantovano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a causare il rogo sarebbe stata una stufa, posizionata troppo vicina ad un tubo di gomma, che lo ha fatto esplodere. La deflagrazione si è sviluppata all'interno di una serra dell'azienda Agriverdura, di proprietà di un 42enne del luogo. Le fiamme hanno danneggiato solamente un telone della serra. Sul posto i carabinieri della stazione di Guidizzolo e i vigili del fuoco.