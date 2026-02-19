Sabato a Bondeno si celebra Armando Bononi, il maestro che ha trasformato il modo di nuotare in città. La sua passione ha portato i bambini e i giovani a scoprire l’acqua in modo sicuro e divertente. Bononi, che iniziò dando lezioni nel fiume Panaro, ha poi convinto l’amministrazione a realizzare una piscina comunale. L’evento ricorda il suo impegno nel promuovere la sicurezza in acqua e il suo ruolo fondamentale nello sviluppo sportivo locale. La cerimonia si svolgerà nel centro storico, dove Bononi ha lasciato il segno.

Il Maestro che sfidò il fiume. Bondeno celebra, sabato, Armando Bononi, l’uomo che dai primi corsi di nuoto in Panaro riuscì a portare i bambini e i giovani in un luogo sicuro, convincendo tutti a costruire la piscina comunale. La prima nella provincia di Ferrara. La sua allieva e istruttrice di nuoto Laura Gozzi, ha raccolto immagini, documenti, testimonianze e ne ha fatto un libro di 457 pagine. Lo presenterà sabato, alle 17, alla Sala 2000 di viale Matteotti insieme ad Adriano Facchini. Esistono storie che non sono solo biografie, ma radici profonde di una comunità. A Bondeno, il nome di Armando Bononi evoca il rumore dell’acqua, il coraggio della visione e quella passione ostinata che trasforma l’impossibile in realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del maestro Bononi in un libro

