La storia del Mac e dei suoi direttori | tocca a Luigi Cavadini

Luigi Cavadini ha assunto la direzione del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, portando una svolta nella gestione e nelle esposizioni, dopo anni di cambiamenti ai vertici. La sua nomina ha dato vita a nuove iniziative e a un rafforzamento delle attività culturali locali. Con un’esperienza decennale nel settore, Cavadini ha promosso progetti innovativi e ampliato il pubblico del museo. La sua leadership si inserisce in un percorso che ha visto il MAC crescere e affermarsi come punto di riferimento in Lombardia. Ora, il museo si prepara a nuove sfide.

La storia del Museo d’Arte Contemporanea di Lissone e del Premio Lissone pittura, le scelte culturali del MAC nei suoi primi 25 anni di vita, la sua crescita e il suo ruolo in Brianza, in Lombardia e in Italia. E per cominciare anche il ricordo delle grandi mostre dedicate a De Chirico, Savinio, Pistoletto e Adami, oltre alla creazione del Premio Lissone Design. Tutta una serie di passi fondamentali per la cultura sul territorio e per lo sviluppo del Museo di viale Elisa Ancona. Se ne parlerà da qui all’inizio di aprile al MAC in una serie di incontri assieme agli ex direttori artistici che hanno guidato in passato il Museo: saranno loro a confrontarsi, in chiacchierate approfondite, con l’attuale direttore Stefano Raimondi, nell’ambito della mostra “Opera Viva - Storia di una collezione“, attualmente allestita nelle sale della struttura espositiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

